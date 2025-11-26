Fermato per guida pericolosa, in auto ha 28 chilogrammi di hashish

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari del Gruppo di Ponte Chiasso hanno fermato un’auto condotta da un giovane che stava percorrendo, nel Comune di Colverde – zona di vigilanza doganale terrestre – la strada provinciale 19 a velocità sostenuta, effettuando diversi sorpassi azzardati e pericolosi per la sicurezza degli altri utenti della strada. Una volta fermato, il conducente – residente in Svizzera – si giustificava riferendo di essere “di fretta” poiché diretto al festeggiamento del compleanno della fidanzata. A sostegno del racconto, mostrava anche un sacchetto regalo con la scritta “Buon Compleanno”. Durante il controllo, tuttavia, i militari, notando un ingiustificato stato di agitazione del fermato hanno deciso di appurare cosa ci fosse nel sacchetto. All’interno di quest’ultimo non vi era alcun regalo, bensì una scatola di scarpe contenente buste di plastica con sostanza stupefacente rivelatasi poi, all’esito dei preliminari test, hashish.

Arrestato per spaccio di hashish