Fermato per un controllo dai Carabinieri: era a bordo di un motociclo rubato

Dopo aver denunciato un 33enne per lancio pericoloso di oggetti e resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, i militari del Nor - Aliquota Radiomobile, hanno provveduto a denunciare in stato di libertà per ricettazione un 38enne di origini straniere con pregiudizi di polizia.

Il controllo

Il 38enne è stato controllato nei pressi di un’azienda agricola a bordo di un motociclo che risultava rubato a Milano il 22 novembre di quest’anno.