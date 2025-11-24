Dopo un controllo sul territorio, la Polizia di Stato di Como, sabato notte, ha sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti e notificato un provvedimento di Daspo fuori contesto a un tunisino di 29 anni, residente a Cadorago, in regola con le norme sul soggiorno. L’uomo aveva precedenti di polizia e un divieto di frequentare i locali pubblici del centro di Cernobbio ancora valido.

Fermato per un controllo: in tasca aveva cocaina

Verso le 2 e mezza della notte tra sabato e domenica, una volante nel costante e capillare servizio di controllo del territorio, ha proceduto al controllo documentale di un tunisino di 29 anni che stava attraversando piazza Volta. L’ispezione documentale ha accertato la regolarità sul territorio italiano del 29enne che lo vedeva residente a Cadorago, ma una certa apprensione emotiva dell’uomo ha insospettito i poliziotti da un controllo più approfondito, gli hanno trovato in tasca una dose di cocaina.

Aveva numerosi precedenti

Portato in Questura, sul suo conto sono emersi, oltre ai vari precedenti di polizia per essere stato coinvolto in una rissa, anche un divieto di frequentare i locali pubblici del centro di Cernobbio valido 3 anni e tuttora in corso di validità nonché, un rintraccio per procedere alla notifica di un ulteriore provvedimento amministrativo, un Daspo Fuori Contesto che gli vieta di accedere a qualsiasi impianto sportivo del paese per almeno un anno, emesso dal Questore Marco Calì a seguito di una relazione tecnica stilata dalla Divisione di Polizia Anticrimine di Como, che presa in esame la posizione del tunisino, lo aveva ritenuto persona dedita alla commissione abituale di specifici reati, che rientrano nella casistica inerente l’emissione di tale provvedimento. L’uomo è quindi stato sanzionato per la droga che deteneva e dotato del un nuovo provvedimento di divieto da osservare scrupolosamente. A fronte però del sequestro di droga che l’uomo ha subito, verrà vagliata l’emissione di un ulteriore provvedimento amministrativo.