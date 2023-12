Fermato per un semplice controllo, doveva essere in carcere da settembre

Dopo essere intervenuti alla Motorizzazione Civile di Como per la segnalazione di un uomo che utilizzava un auricolare e una videocamera bluetooth durante l'esame teorico della patente, un'altra voltante della Polizia di Stato ha intercettato un uomo di 46 anni, di origini pakistane e senza fissa dimora, passeggiare per via Colombo a Grandate scoprendo, dopo un controllo, che doveva essere in carcere.

L'arresto

Il controllo è avvenuto alle 10.30 di ieri, lunedì 4 dicembre 2023: l’interrogazione del nominativo al database del Ministero dell’Interno ha consentito di appurare che, in capo all’uomo, pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Como nel settembre scorso, con l’ordine di arresto e accompagnamento al più vicino istituto penitenziario. Portato in Questura, il pakistano è stato quindi arrestato e tradotto alla Casa Circondariale di Como.