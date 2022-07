Ferrovia della Valmorea pronta a rinascere con nuovi fondi regionali

Ferrovia della Valmorea pronta a rinascere: verranno stanziati 10 milioni di euro di fondi regionali inseriti nel bilancio di assestamento 2022-2024 per il recupero della tratta storica che unisce Malnate Olona con Mendrisio.

Ferrovia storica, verrà rivitalizzata come attrazione turistica di pregio

"Regione Lombardia ha finalmente ascoltato le richieste del territorio, delle associazioni e degli amministratori che ho portato in Consiglio regionale ripetutamente in questi anni. L'assemblea nel 2020 aveva già approvato un mio ordine del giorno al bilancio di previsione con cui chiedevo proprio lo stanziamento delle risorse necessarie al recupero dell’opera. Ora, dopo anni in cui il futuro pareva incerto, la linea potrà essere riattivata come attrazione storica e turistica di pregio”, dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Angelo Orsenigo, commentando la notizia dello stanziamento.



