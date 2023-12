Festa a sorpresa per i 50 anni del sindaco

Festa a sorpresa, nel salone della Pineta, per i 50 anni del sindaco di Olgiate Comasco.

Ieri sera la festa a sorpresa

Da settimane era in corso l’organizzazione del ritrovo a sorpresa, con amministratori olgiatesi e associazioni indaffarati a preparare con cura i dettagli organizzativi della festa. Per il compleanno numero 50 del primo cittadino - in calendario domenica 17 dicembre - Simone Moretti l’idea è stata quella di regalargli una serata a sorpresa. E quindi ieri sera, venerdì 15 dicembre, il sindaco è stato fatto arrivare con una scusa al centro sportivo in località Pineta, dove una maxi tavolata di amici lo aspettava per festeggiarlo.

Amministratori, associazioni, sacerdoti e sindaci presenti al grande ritrovo



In cucina si sono adoperati volontari e anche amministratori comunali, preparando una cena da applausi. Presenti le associazioni, intervenute numerose con una rappresentanza, il parroco don Flavio Crosta, il vicario don Francesco Orsi e il collaboratore don Alberto Dolcini. Non sono mancati i sindaci dei Comuni vicini: Federico Broggi (Solbiate con Cagno), Valerio Perroni (Villa Guardia), Anna Gargano (Lurate Caccivio), Rita Lambrughi (Uggiate Trevano) e Giuseppe Prestinari (Faloppio).

Un regalo che ha emozionato il sindaco

La serata si è rivelata davvero sorprendente: all’ingresso nel salone, infatti, Moretti è stato “travolto” dall’entusiasmo dei partecipanti, come documenta la galleria fotografica scattata da Alberto Capitanio (gruppo fotografico Diapho’s). Presenti anche alcuni familiari del sindaco, seduti accanto a lui.