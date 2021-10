Faloppio

Due comunità unite dal grande abbraccio al bimbo che sta combattendo da guerriero contro la malattia.

Festa a sorpresa per il piccolo "guerriero" Edo, pioggia di grazie per l'accoglienza riservata al bimbo tornato finalmente a casa.

Festa a sorpresa, quanti amici per Edo

Ieri pomeriggio due comunità - Faloppio e Olgiate Comasco - unite dal commovente e festoso abbraccio al bimbo che lotta contro una leucemia. C'erano davvero tanti amici, in primis i compagni della scuola dell'infanzia olgiatese frequentata da Edoardo: presenti per salutare il ritorno a casa del loro amico. A fare da regia all'evento, Radio Ovest con Dj Arthur Zuccarino che ha animato il pomeriggio di incontro. E proprio il Dj olgiatese riassume le emozioni condivise sabato con tante persone. "Non possiamo fare altro che passare ai ringraziamenti per il ritorno a casa del dolcissimo Edoardo. Un caloroso abbraccio a mamma Elena e papà Armando e a tutta la loro splendida famiglia per il percorso che li ha messi davvero a dura prova. Un grazie di cuore per la collaborazione all'Amministrazione comunale di Faloppio, all'associazione Fiabaclown Como, a Sibilla Zaia, Davide Riprese (Reportepercaso), Luca Catelli e i ragazzi dell'Agorà, Roberto Martignoni, Andrea Ravagnati, Claudio Barlume, Polizia di Stato e Polizia locale, Giornale di Olgiate".

Il motto per continuare ad aiutare Edo