Festa dei Crotti: si scaldano i motori per la 19esima edizione, da sabato 7 ottobre

Festa dei Crotti al via domani, sabato 8 ottobre: è molto ricco il programma della 19esima edizione della manifestazione organizzata ad Albavilla dalla Pro loco con il Comune e le associazioni locali.

La Festa proseguirà per tutto il fine settimana e anche il prossimo, 14-15 ottobre. Saranno ben nove i crotti aperti al pubblico per questa edizione. La Festa è patrocinata da Provincia di Como e Regione Lombardia e mira a valorizzare una peculiarità di Albavilla.

Si inizia alle 17.30 di sabato 7 ottobre con l’apertura dei crotti dove si potrà mangiare e bere.