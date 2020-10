Ha 118 anni ma mantiene intatto il suo appeal e la sua centralità nel contesto rurale canturino eE non solo. E anche quest’anno si consolida collaborazione tra l’Associazione Pro Loco per Cantù e Coldiretti, che domenica 18 ottobre porterà nei pressi del Santuario della Beata Vergine i produttori dell’Agrimercato di Campagna Amica, presente con un’edizione straordinaria (in aggiunta al consueto appuntamento del martedì) “in sicurezza e con la volontà di valorizzare la filiera corta lariana e altolombarda in uno degli appuntamenti più antichi e di tradizione che celebrano l’agricoltura e la zootecnia del territorio”.

Festa del Crocifisso a Cantù: domenica ci sarà il mercato di Campagna amica

All’AgriMercato (parcheggio di via Brighi) sarà presente un’amplissima gamma di prodotti della tradizione rurale, tra cui: miele e prodotti dell’alveare; confetture e succhi al mirtillo e di piccoli frutti; cosmetica al mirtillo; sottoli, nettari, sciroppo; gelato; zafferano e cosmetica allo zafferano; frutta; riso e derivati; Grana Padano; vino; olio extravergine di oliva; formaggi caprini e cosmetica a base di latte di capra.

“In un anno difficile abbiamo deciso comunque di esserci e di farlo in sicurezza – commenta Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como-Lecco – Importante, quindi, la valenza dell’iniziativa, che porta la campagna in città e parla a tutta la famiglia: è l’agricoltura che si racconta attraverso i suoi prodotti, e ciò vale molto più di mille racconti o nozioni. E’ quanto faremo domenica a Cantù, ed è quanto viene realizzato lungo tutto il corso dell’anno con la presenza negli AgriMercati e con il lavoro quotidiano nei nostri campi e nelle nostre stalle. Condividiamo dunque con piacere l’esperienza di una fiera storica, un evento giunto a 118 anni di vita e che anche quest’anno tornerà a fare vivere ai suoi visitatori un momento di svago e serenità, con l’imperativo della sicurezza e del rispetto delle regole”.