Festa del Santo volto di Gesù al santuario

Secondo appuntamento dell’anno al santuario mariano: si celebra il santo volto di Gesù.

Festa al santuario di Guanzate

A solo due settimane dalla Festa della Madonna di Lourdes, ecco il secondo appuntamento dell’anno. Domenica 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, si celebrerà il rito. La tradizione risale al 1938, quando la beata madre Pierina De Micheli, suora dell’Immacolata concezione di Buenos Aires, ricevette in dono la tela con l’effige del santo volto dal cardinale di Milano, beato Ildefonso Schuster. La celebrazione avrà inizio alle 15 con il rosario, l’ostensione e l’incensazione del quadro raffigurante il santo volto, le litanie proprie, la benedizione con la reliquia della beata Pierina de Micheli e, per finire, la distribuzione delle medagliette con l’effige del santo volto, "arma" di difesa e "scudo" di fortezza per l’anima e per il corpo. Al termine della celebrazione ci sarà spazio per le benedizioni personali all’altare della Madonna del latte.