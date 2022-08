"Festa del Santuario" con la mano tesa all'Ucraina

Ritorna la "Festa del Santuario": mano tesa verso la popolazione dell'Ucraina.

"Festa del Santuario" solidale

Fervono i preparativi per la tre giorni organizzata dagli "Amici del Santuario" che, dopo due anni di stop, allieterà il week-end da venerdì 9 a domenica 11 settembre. "Stiamo lavorando e abbiamo cercato di coinvolgere anche un buon numero di giovani - precisa il presidente del sodalizio Piero Sordelli - Inoltre, si è deciso di raccogliere beni di prima necessità per la popolazione colpita dalla guerra.". Si potranno consegnare, medicinali, materiale di primo soccorso, ma anche pannolini per bambini, lacci emostatici, cibi a lunga conservazione, bende e molto altro.

Il programma

Apertura del ristorante venerdì alle 19 e, alle 21, musica da ballo con l’orchestra Mary Maffeis. Sabato, invece, dalle 19 apertura della cucina e mercatini con pesca di beneficenza. Alle 21 esibizione di kumah con la squadra Gzt e musica pop con Le Anime Band. Domenica, infine, colazione in santuario alle 7, mercatini dalle 8, pranzo alle 12.30 e, alle 15, letture animate e Nutella Party con «Il Caleidoscopio». Apertura cucina alle 18.45. A seguire musica con Saverio Masolini e fuochi d’artificio.