Festa della mamma, le frasi dei bimbi della primaria di Montano. Per un disguido i pensieri degli alunni della classe 3 A non sono stati riportati nello speciale che potete trovare sul Giornale di Olgiate in edicola da questa mattina, sabato 11 maggio. Li proponiamo on-line, ma verranno comunque inseriti nella prossima edizione del nostro settimanale.

Festa della mamma, i pensieri degli alunni

Di seguito i messaggi:

ANTERI SAMUELE tanti auguri mamma tu sei il mio cuore preferito

ARENA CESARE ciao mamma ti amo

AVAGLIANO LEONARDO cara mamma sei un diamante che brilli nel mio cuore

CASTELLI FRANCESCO mamma sei la migliore e rallegri il mio cuore

CIMELLA SAMUELE il mio cuore risplende quando sei con me

CITRARO DIEGO cara mamma sei il diamante della mia vita

COMMISSO SAMUELE mamma ti voglio bene, sembri una perla che viaggi nel mare

GALVANI ILARIA grazie mamma per tutto quello che fai per me, ti voglio bene

GOBBI JONATHAN ciao mamma vorrei prendere una stella nel cielo lassu' ma per me la stella piu' bella mamma sei tu.

GRIGIONI TOMMASO cara mamma ti voglio un bene infinito

GRIZZETTI MATILDA grazie mamma per tutto quello che fai per me , ti voglio bene

LAINO RYAN sei bella come un fiore

LOCATELLI EMMA sei bellissima come una margherita

LOSAVIO TOMMASO cara mamma mi fai scoppiare il cuore di gioia

LURASCHI LEAH ROSE mamma grazie per tutto , ti voglio un sacco bene

MEDEOT MARGHERITA grazie mamma per tutto quello che fai per me, ti voglio bene

MELAZZI MATHIAS mia cara mamma ti amo

MILANI MIRKO mamma la vita con te è un capolavoro

NARDI ANDREA T.V.B. tu sei il mio tutto

PARIS SOFIA cara mamma grazie per tutto quello che fai per me, ti voglio bene

RONCORONI PABLO la mia mamma è nel mio cuore e ogni volta che la vedo è immersa nell'amore

SIMEONI DINO tu sei il mio cuore, grande come il mio amore

SMANIOTTO ANNA ciao mamma grazie per le cose belle che fai

SMANIOTTO LORENZO ti amo mamma