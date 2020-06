Festa della Repubblica a Novedrate: Costituzione ai neo diciottenni

Festa della Repubblica a Novedrate.

La celebrazione questa mattina

Questa mattina alle 11, presso la casa comunale di Novedrate, l’Amministrazione comunale, il sindaco Serafino Grassi e i consiglieri comunali Andrea Marelli, Stefano Radice e Chantal Beneggi, in occasione della Festa della Repubblica, hanno consegnato a tutti i neo diciottenni del paese una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Ovviamente, a causa delle restrizioni sanitarie per il Coronavirus, la cerimonia di consegna, si è tenuta alla presenza di due soli ragazzi in rappresentanza di tutti. L’incontro si è concluso con un brevissimo messaggio del primo cittadino Serafino Grassi.