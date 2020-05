Festa della Repubblica, “Bambini realizzate il Tricolore ed esponete i vostri lavori”

L’Amministrazione comunale coinvolge i più piccoli in occasione della Festa della Repubblica.

Festa della Repubblica, “Disegnate il Tricolore”

L’iniziativa è stata pensata per il prossimo 2 giugno, rendendo parte attiva i più piccoli nei festeggiamenti. E partecipare è molto semplice: basterà realizzare la bandiera italiana, ovviamente fatta in casa, ed esporla sul balcone. “In occasione dell’importante ricorrenza di martedì 2 giugno 2020 – spiega il vicesindaco Isabella Dominioni – invitiamo tutti i bambini a partecipare all’iniziativa Realizza il Tricolore. I materiali e le tecniche per realizzarlo sono a vostra scelta, siamo certi che sarete ben più fantasiosi di quanto possiamo esserlo noi. Una volta completata l’opera esponetela sul vostro balcone la mattina del 2 giugno, aiutandoci così a rendere Lurate Caccivio davvero speciale”.