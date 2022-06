Festa della Repubblica con i diciottenni, la Junior band e il coro dell’istituto comprensivo

Festa della Repubblica a Olgiate Comasco nel cortile del Medioevo.

Festa della Repubblica, emozioni e una dedica all’Ucraina

La cerimonia, alla presenza delle autorità, è in corso al centro congressi olgiatese. Presentata da Giuliana Casartelli, la Junior band diretta dal maestro Edoardo Piazzoli si è unita al coro dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco diretto dal maestro Armando Calvia. Apertura col pubblico in piedi per l’inno nazionale. Poi significativo brano, “Song for Ucraina”, dedicato al popolo che sta subendo l’invasione russa.



Bandiera tricolore e Costituzione ai neodiciottenni

In primo piano ragazze e ragazze che quest’anno diventano maggiorenni. Per loro, di fronte al sindaco Simone Moretti, la prevista consegna della bandiera italiana e di una copia della Costituzione della Repubblica italiana. Momenti emozionanti per le decine di famiglie presenti e per il numeroso pubblico.