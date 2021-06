Festa della Repubblica, i giovani riflettono sul futuro

Una riflessione sul futuro in occasione della Festa della Repubblica: buona partecipazione all'incontro promosso dall'Amministrazione comunale di Bulgarograsso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 giugno.

Festa della Repubblica, occasione di confronto

E' stato un proficuo incontro quello andato in scena in piazza Risorgimento alle 18 di ieri. I diciottenni presenti hanno ascoltato l'intervento di Claudio Lucifora, consigliere del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e direttore del centro di ricerca sul lavoro "Carlo dell'Aringa". Tema: presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Il futuro è già adesso perché, come ha ben spiegato Lucifora, il Pnrr, è ormai pronto a partire con un investimento complessivo in Italia dal 2021 al 2026 di quasi 450 miliardi - spiega l'assessore Maddalena Baitieri - Un momento storico incredibile, una sorta di Piano Marshall 2, che, se ben attuato, porterà il sistema Italia ad essere più moderno ed efficiente. La vera scommessa sarà la nostra capacità di metterlo in atto in tempi brevi avendo prima fatto le riforme del lavoro, del fisco, della pubblica amministrazione, della giustizia. Per i giovani non sarà facile perché si troveranno ad entrare nel mondo del lavoro in una fase di transizione ecologica, transizione digitale, transizione verso una maggior coesione sociale".

Il sindaco Fabio Chindamo ha poi consegnato le costituzioni ai 20 ragazzi presenti, tutti molto emozionati. In piazza Risorgimento circa settanta persone.