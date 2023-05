Festa dell'oratorio con quasi 500 persone in cammino nonostante la pioggia

Festa dell'oratorio di Olgiate Comasco con quasi 500 persone in cammino nonostante la pioggia.

Festa dell'oratorio con tanta voglia di stare insieme - Il video della partenza

Iniziata sabato 29 e proseguita domenica 30 aprile, la festa dell'oratorio olgiatese ha vissuto il momento clou nel pomeriggio di ieri, lunedì primo maggio. Come da tradizione centinaia di persone, dai piccoli ai grandi, hanno preso parte alla marcia. E malgrado alle 15 la pioggia ci abbia messo lo zampino, gli organizzatori hanno registrato ben 494 iscritti. Dai bimbi agli adulti, compresi anche alcuni anziani over 80 anni. Alcuni camminatori sono stati accompagnati dai loro cani. Una vera festa all'aria (fresca) aperta, con decine di volontari dell'oratorio impegnati nei punti di snodo e di ristoro lungo gli 8 chilometri del percorso unico. Presenti, a sorvegliare che tutto filasse liscio, i volontari della Protezione civile e tre agenti della Polizia locale.

La soddisfazione degli organizzatori

Mettere insieme circa 500 persone, col meteo avverso, è stato un risultato di cui poter essere soddisfatti. Contento il vicario, don Francesco Orsi, presente insieme al parroco don Flavio Crosta e al collaboratore parrocchiale don Alberto Dolcini. E proprio don Francesco ha sottolineato la significativa partecipazione e l'impegno di ragazze e ragazzi nell'organizzazione.

Estratti i biglietti vincenti della lotteria

Conclusa la marcia, con la merenda offerta a tutti i partecipanti, sul sagrato della chiesa parrocchiale c'è stato spazio per l'atteso momento dell'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Una quarantina di premi, grazie al sostegno di vari sponsor. Venduti più di 9.000 biglietti: l'iniziativa rientra tra le molte messe in campo dai giovani dell'oratorio olgiatese per recuperare fondi a sostegno delle spese per la partecipazione estiva alla Giornata mondiale della gioventù, che si terrà nel mese di luglio in Portogallo.