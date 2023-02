Festa di San Biagio a Monguzzo: celebrazione solenne in chiesa parrocchiale

Festa di San Biagio a Monguzzo: celebrazioni religiose per il santo patrono venerdì scorso 3 febbraio e domenica 5 febbraio.

Paese in festa per San Biagio: come da tradizione, lo scorso fine settimana Monguzzo si è riunita per celebrare il santo patrono. Due le celebrazioni religiose nella parrocchiale di San Biagio e Sebastiano: la prima messa solenne si è tenuta venerdì scorso, alla presenza di autorità civili e religiose con il sindaco Marisa Cesana, il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca e il presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri. A margine della cerimonia di venerdì 3 febbraio è stato conferito il Biagino d'oro, benemerenza civica monguzzese, ai coniugi Donatella Gerosa e Dante Rossini: la motivazione è legata al grande impegno della coppia a sostegno del Colegio Tecnico San Gabriel di La Troncal, in Ecuador. Una missione intrapresa a sostegno dei ragazzi meno fortunati, trattata anche in un libro pubblicato in occasione del cinquantesimo di fondazione dell'istituto.

Come da tradizione, la celebrazione solenne si è tenuta anche domenica 5 febbraio in chiesa parrocchiale. La messa è stata officiata dall'Arcivescovo Vincenzo Di Mauro, vescovo emerito di Vigevano, con il parroco don Alfonso Valsecchi e si è tenuta alla presenza delle autorità civili e religiose: tra loro il primo cittadino Marisa Cesana con il Consiglio comunale monguzzese e il sindaco di Inverigo Francesco Vincenzi, oltre a una rappresentanza del Consiglio comunale di Lambrugo.

Il primo cittadino Cesana ha commentato: "Sono stata felice di avere partecipato come sindaco di Monguzzo alla cerimonia per la Festa di San Biagio: sono sempre dalla parte delle tradizioni, che sono il motore della società da tutelare e valorizzare".