Festa di Sant'Anna, si parte con gli appuntamenti mercoledì 17 luglio

La comunità pastorale San Benedetto si prepara a festeggiare i compatroni di Bulgarograsso: i santi Gioacchino e Anna.

Festa di Sant'Anna, gli appuntamenti

Il programma religioso prenderà il via con un momento di meditazione e preghiera mercoledì 17 luglio alle 21 con un concerto per pianoforte, a cura di Angela Spadaro, a lume di candela nella chiesetta di Sant’Anna. Domenica 21 luglio alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Bulgarograsso, sarà celebrata la messa votiva dei santi Gioacchino e Anna, animata dal coro Sant'Agata. Dal 22 luglio al 25 luglio sarà sospesa la celebrazione mattutina delle 8: sarà celebrata una sola messa alle 20.30 nella chiesetta di Sant’Anna. Venerdì 26 luglio, memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, saranno celebrate due messe: alle 8.30 nella chiesetta di Sant’Anna e alle 20.30 nella chiesa parrocchiale, cui seguirà la processione con il simulacro di Sant’Anna fino alla chiesetta. A conclusione dei festeggiamenti per i santi Gioacchino e Anna, domenica 28 luglio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la messa nel sessantaseiesimo anniversario di consacrazione della chiesa parrocchiale di Sant’Agata.