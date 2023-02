Festa nelle vecchie corti olgiatesi: è tempo di unire le forze

Festa nelle vecchie corti olgiatesi: riunione organizzativa in programma per giovedì 2 marzo, auspicando partecipazione.

Festa nelle vecchie corti

Tutto confermato da parte del Vespa Club Olgiate Comasco e del circolo culturale Dialogo. In primavera, precisamente sabato 20 maggio, una nuova festa caratterizzerà Olgiate Comasco, con l'obiettivo di dare attenzione alle vecchie corti olgiatesi. E per preparare al meglio la manifestazione, le due associazioni invitano a partecipare a un incontro organizzativo. La riunione preparatoria è in programma per la serata di giovedì 2 marzo.

Invito a collaborare

"La “Festa nelle vecchie corti” di Olgiate è in preparazione - sottolinea un comunicato congiunto di Vespa Club Olgiate Comasco e Dialogo Club - Convochiamo una riunione e invitiamo le associazioni e i rappresentati delle frazioni interessate per giovedì 2 marzo alle ore 21 nella sede del Vespa Club e degli Amici di San Cataldo, in via Tarchini 2, dietro il locale “Il Circolone”. Nell’occasione si evidenzierà nei

particolari l’iniziativa, si farà l’elenco delle frazioni partecipanti e si stilerà il programma della serata di ogni frazione". L'invito alle associazioni olgiatesi, quindi, è per una collaborazione sin dalla prima riunione.

Il "menù" della festa

I punti forti dell'evento promettono di essere gustosi: gastronomia, musica e ballo, abbinati alla scoperta di luoghi che magari anche tanti

olgiatesi non hanno mai visitato. "Una iniziativa che, in allegria, farà rivivere momenti di vita passata. La festa avrà il patrocinio dell’Amministrazione comunale", puntualizzano gli ideatori della "Festa nelle vecchie corti".