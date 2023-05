Festa nelle vecchie corti: prima edizione tra storia, musica e prelibatezze gastronomiche

Festa nelle vecchie corti: prima edizione a Olgiate Comasco tra storia, musica e prelibatezze gastronomiche.

Festa nelle vecchie corti: programma per tutti i gusti

La prima edizione della nuovo evento promette - meteo permettendo - sorprese di gusto. Merito della sinergia tra Vespa Club Olgiate Comasco e circolo culturale Dialogo, in collaborazione con i comitati di quartiere e col patrocinio del Comune. L’appuntamento è per la serata di sabato 27 maggio, valorizzando quattro "angoli" cittadini: il centro congressi Medioevo e le frazioni Baragiola, Somaino e Rongio. Tutto questo, dalle 19, con l’intento di aggregare all’insegna di musica, gastronomia e anche un suggestivo e istruttivo tuffo nella storia di Olgiate.

Il programma invita a immergersi in quattro location storiche

Ecco il programma definito dagli organizzatori: al Medioevo, insieme ai volontari del Vespa Club presieduto da Graziano Mirandi, musica disco anni Ottanta e Novanta, karaoke, aperitivi e menù con amatriciana, porchetta e dolce. A Baragiola, invece, nell’omonima via (antico monastero) disco music anni Ottanta e Novanta, piatti cucinati dalla trattoria "La Vigna": pizzoccheri, polenta e funghi, cinghiale e tartare di manzo. E ancora: a Somaino, in via della Scaletta (antico forno), concerto dei 7grani & friends, servizio cucina garantito da "Senza Glutine" (polenta & bruscitt, panino con la salamella). A Rongio, nell’omonima via, saranno protagoniste le canzoni di Vasco Rossi con la cover band Frank Mercuri e il menù lariano del "Civico 22" a base di risotto e pesce persico.

Un tuffo nel passato, con la voglia di conoscere meglio Olgiate e divertirsi

L’entusiasmo degli organizzatori fa il paio con l’invito a immergersi in luoghi magari conosciuti solo superficialmente e, invece, carichi di storia affascinante. "La memoria si risveglia magicamente di fronte a segnali provenienti dal passato - spiegano gli organizzatori, introducendo l’evento - e ci trasforma in un detective in grado di leggere indizi sfrangiati, erosi dal tempo ma che si rivedono, con l’immaginazione, nel pieno del loro fulgore e funzione. La “Festa nelle vecchie corti” farà rivivere momenti di vita passata, grazie anche ai cibi e ai vini, soprattutto grazie a coloro che con le antiche corti hanno avuto un rapporto di gioventù personale oppure indirettamente attraverso la testimonianza di nonni o genitori.