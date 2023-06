Festa riuscitissima per l’Ucraina e gli alluvionati dell’Emilia Romagna

Festa riuscita all’oratorio di Maccio, nel Comune di Villa Guardia, organzzata dal gruppo di volontari di Frontiere di Pace.

Festa con pienone, concerto e testimonianze

Serata partecipata da centinaia di persone, quella di ieri, sabato 24 giugno. Esauriti i circa 250 posti a sedere per chi ha scelto di cenare contribuendo alle missioni umanitarie e di pace in Ucraina e per aiutare la popolazione alluvionata in Emilia Romagna. La band Menagrama ha offerto un concerto che ha scatenato il pubblico più giovane e non solo. Serata aperta dalle testimonianze in musica, canto e rappresentazione che hanno visto protagonisti donne e ragazzi ucraini. Ospite il clown Pimpa, attivo in contesti di conflitto bellico, con cui Frontiere di Pace collabora.

Il nuovo progetto per Izjum

Il prodigarsi di decine di volontari ha messo in campo un vero e proprio gioco di squadra. Il ricavato della festa andrà a favore del progetto “Ricostruiamo Izjum”, città ucraina devastata dell’invasione dell’esercito russo. Inoltre, la festa devolverà una quota dell’incasso agli Alpini di Villa Guardia con la finalità di aiutare gli alluvionati in Emilia Romagna.

Rientrati da Kharkiv e Izjum sei volotari

Intanto, nella mattinata odierna, domenica 25 giugno, sono rientrati a Maccio i sei volontari che hanno consegnato 3.500 chilogrammi si cibo e aiuti umanitari a Kharkiv e Izjum, e pure in alcuni piccoli e distrutti villaggi dell’oblast di Kharkiv.