"FestAgorà", il successo della solidarietà

"FestAgorà", la solidarietà taglia un traguardo importante all'insegna dell'inclusione.

Una manifestazione riuscita

Sabato 26 e domenica 27 agosto ha avuto luogo ad Albiolo presso la tensostruttura di Sant’Anna la terza edizione di "FestAgorà", la sagra d’estate con musica, animazioni e buona cucina organizzata da "Agorà 97".

Sono state giornate impegnative nell’organizzazione, anche con un minimo di preoccupazione per l’incertezza del tempo, ma questa terza edizione è stata un vero successo e il grazie va rivolto ai quasi 2.000 amici di "Agorà 97" che sono passati nei due giorni: buona cucina, musica e ballo, giochi e animazioni hanno permesso di vivere in famiglia e con gli amici momenti di grande serenità unita alla solidarietà e al divertimento.

Grazie, quindi, ai tanti volontari che con il loro impegno hanno fatto diventare realtà "FestAgorà". Il valore e significato della parola "volontariato" significa mettersi a disposizione facendo squadra con impegno, creando anche una dimensione di unione e perché no di divertimento. Il volontariato è la testimonianza viva di come ogni azione, anche la più piccola, può fare la differenza nella società e, a "FestAgorà", vuol dire esserci per stare alle casse, servire ai tavoli, sbaraccare le tavolate, allestire e smontare la tensostruttura tutto sempre con lo spirito di gruppo e di massima collaborazione. A"FestAgorà" si parla pero’ anche di buona cucina e allora un ringraziamento particolare va a tutti i volontari del Gs Oral Albiolo: a loro vanno i numerosi complimenti che diverse persone presenti a "FestAgorà" hanno espresso per la qualità del menù proposto.

Parola d'ordine, condivisione

Protagonisti indiscussi di "FestAgorà" sono stati gli ospiti delle cinque comunità di "Agorà 97" con le loro famiglie e tutti gli operatori: nelle due giornate una presenza continua, importante, inclusiva, coinvolgente.

“FestAgorà è stata l’occasione anche per testimoniare quanto siano veri e duraturi i legami che si creano in Agorà 97 avendo ritrovato alcuni operatori ed Ospiti che oggi non sono piu’ presenti nelle nostre case e condiviso con loro veri momenti di Festa” dichiara Luca Catelli, storico operatore di "Agorà 97" e oggi responsabile fundraising, che con grande impegno, dedizione e tanto entusiasmo e passione ha seguito tutta la parte organizzativa e di coordinamento creando una rete operativa efficientissima tra volontari, associazioni, fornitori.

“La costruzione della rete sociale passa anche attraverso queste semplici ma splendide occasioni di incontro che permettono di far crescere la conoscenza della nostra realtà ma anche la fiducia e la coesione tra le persone. Credo sia la cosa di cui il nostro territorio ha bisogno: costruire una comunità per crescere insieme” conferma il presidente di Agorà 97 Sergio Besseghini. E la risposta a tutto questo sono state le oltre 70 Associazioni invitate nella giornata di domenica 27 agosto ad un momento di riconoscimento per aver contribuito durante l’anno in modi diversi a far crescere l’Albero della Solidarietà di "Agorà 97" che permette di continuare e sviluppare grandi e nuovi progetti. Ognuna di loro è un tassello prezioso nel grande puzzle della solidarietà e dell’inclusione. Grazie ai Menagrama e 7grani: con le due band l'animazione musicale del sabato sera e della domenica pomeriggio è stata di altissimo livello e con grande coinvolgimento di tutti i presenti tra canti e balli. Insieme ai 7grani si sono potuti esibire anche alcuni Ospiti delle Comunità di Agorà 97 grazie al lavoro didattico svolto durante i laboratori presso il Centro Il Sogno di Felice a Valmorea.

Riconoscimento a Romano Parnigoni

Durante la serata di sabato 26 agosto è stata assegnata la Seconda Coppa della Vita, Trofeo della Solidarietà, un riconoscimento quest’anno dato a Romano Parnigoni, Presidente del GS "I Bindun" e presidente dell’associazione "Volagorà" per premiare la vicinanza e l’instancabile impegno verso "Agorà 97". Un esempio di come la forza e la passione sportiva possano rappresentare una risposta concreta ai bisogni delle persone più fragili, di cui "Agorà 97" si occupa quotidianamente da tanti anni.

Nella serata si è celebrata anche la chiusura della raccolta fondi “Pedalando oltre il Circolo Polare Artico: da Ronago a Capo Nord”, che ha visto protagonista lo sportivo Christian Ghielmetti e la sua bicicletta a supporto del progetto "Sostieni oggi il nostro domani: cura ed innovazione per i Bambini di Casa di Gabri" per il quale sono stati raccolti 6.500 euro. Sempre nella giornata di Sabato 26 agosto il successo di "FestAgorà" è dovuto anche agli oltre 70 bambini che hanno partecipato alla magica iniziativa Harry summer party: è stato un percorso magico dove si è potuto decorare la Cioccorana, preparare la pozione magica, fare il percorso quidditch (lo sport magico che si gioca a cavallo di una scopa), incontrare il cappello parlante. Il mago John Librizzi con il suo Family magic Show ha incantato i piccoli presenti che poi hanno avuto la loro Cena Magica.

Le animazioni e le attività per i piu’ piccoli sono continuate anche nella giornata di domenica 27 agosto giochi e intrattenimento con i supereroi: i bambini hanno potuto incontrare Iron Man, Peppa Pig, i Minions e i Superpigiamini, vivere laboratori di Spin Art, animazione con truccabimbi, giochi d’epoca.

Conclusione in bellezza

Nella serata di sabato tra gli amici di "Agorà 97" che non hanno voluto mancare a questo appuntamento di solidarietà c’è stato anche Simone Anzani, il campione del mondo di Pallavolo che da anni sostiene in particolare Casa di Gabri e i suoi progetti. A Simone va un caloroso applauso non solo per le vittorie in campo, ma anche per il grande cuore che dimostra fuori dal campo con sobrietà e serietà.