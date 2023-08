Feste a Oltrona di San Mamette per onorare i santi patroni.

Il programma delle feste

E’ un ricco programma quello che inizierà domani, giovedì 24 agosto, con i vespri nel santuario dedicato a San Mamette: un momento religioso di raccoglimento cui ha fatto seguito, il giorno successivo, la messa solenne delle 10.30. Sempre per quanto riguarda la parte religiosa, ma dedicata a San Giovanni Decollato, domenica 27 agosto, alle 10.30, messa con la celebrazione dei 25 anni di sacerdozio di don Cristian Pina. Alle 16, invece, vespri e benedizione eucaristica. Lunedì 28 agosto, alle 20.30, nel salone dell’oratorio, incontro con il giornalista Paolo Moretti per una serata dal titolo "La Chiesa attenta ai cambiamenti in difesa della legalità2. Il giorno successivo, infine, alle 10.30, funzione religiosa con l’accensione del globo. Gli appuntamenti in onore della Madonna Addolorata inizieranno il 15 settembre, alle 20.30, con i vespri e la processione per le vie del paese. Domenica 17 settembre, alle 10.30, messa solenne e, alle 16, vespri e benedizione eucaristica.

Appuntamento in oratorio

Da venerdì 25 agosto, invece, bar e cucina aperti in oratorio. Fino al 3 settembre, tutte le sere a partire dalle 19, sarà possibile trascorrere qualche ora di convivialità: la parte del leone la farà, ovviamente, il sempre partecipato torneo di calcio. Unica sera di chiusura sarà quella di lunedì 28 agosto. Oggi, musica dal vivo con Daniele e Colly per un revival degli anni 60, 70 e 80. Sabato 2 settembre, l’intrattenimento sarà curato dai Menagrama con il loro apprezzato folk-rock.