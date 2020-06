Feste in piazza ma a numero chiuso a Olgiate Comasco

Feste in piazza Italia a Olgiate Comasco: il Comune sancisce la ripartenza, dopo il periodo del lockdown, con un trittico di serate in musica.

Feste in piazza Italia

La scelta dell’Amministrazione comunale, in particolare dell’assessorato alla Cultura con l’assessore e vicesindaco Paola Vercellini,, è quella di garantire tre appuntamenti in sicurezza. No agli assembramenti, dunque, e prenotazioni necessarie per assicurare il rispetto delle regole. Il programma degli eventi estivi, che avranno inizio sempre alle 21: sabato 11 luglio “Over the rainbow”, spettacolo per bimbi e famiglie a cura dell’associazione “Luminanda”. Seconda tappa: sabato 18 luglio “Oltre”, concerto della cover band che eseguirà brani di Claudio Baglioni. . Infine, sabato 25 luglio “Shall we dance swing'”, in collaborazione con Innoswing.

Numero chiuso

La partecipazione sarà possibile su prenotazione in biblioteca, così da controllare e contenere le presenze nel numero massimo di 150 persone nell’area con sedie che sarà transennata. Proprio per contingentare gli accessi e monitorare al meglio l’afflusso è stata scelta piazza Italia come location adeguata all’occorrenza. L’Amministrazione comunale si è già confrontata con le associazioni olgiatesi per le prossime iniziative, anche dal punto di vista della gestione dell’afflusso di chi vorrà assistere ai concerti.