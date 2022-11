Festival del legno, i ragazzi interrogano gli imprenditori: incontro a Cantù.

Festival del legno, momento di confronto dedicato ai giovani

Nell'ambito del programma del Festival del legno, ecco un appuntamento sul tema "Il lavoro del futuro. I ragazzi interrogano gli imprenditori". E' in calendario martedì 15 novembre, con inizio alle 10, nella sala convegni "Giovanni Zampese" della BCC Cantù.

I relatori dell'incontro

Dopo i saluti iniziali del presidente BCC Cantù Angelo Porro (nella foto sopra) e del vicesindaco canturino Giuseppe Molteni, previsti gli interventi di Ilenia Brenna (direttore Enaip Cantù), Anna Proserpio (dirigente scolastico del liceo artistico "Melotti" di Cantù), Angelo Candiani (presidente della Fondazione Its per il Sistema Casa Rosano Messina di Lentate. Modera il dibattito Isabella Preda, direttore del Giornale di Cantù.

Parola agli studenti

L'obiettivo è il coinvolgimento dei giovani. In particolare, parteciperanno gli studenti di Enaip Cantù, liceo "Melotti" di Cantù, Fondazione Its per il Sistema Casa Rosano Messina di Lentate sul Seveso. Saranno proprio loro a rivolgere domande al parterre di imprenditori: Alessandro Massa (Ad di Provasi), Maurizio Riva (Ad di Riva 1920) e Thomas Munafò (brand manager di Jumbo Collection del Gruppo Oniro).