Festival del legno: oggi parte la nuova edizione

Il Festival del Legno 2020 ci sarà, ma tutti gli eventi saranno in versione digitale. La kermesse canturina dedicata al saper fare del territorio si è così adattata anche alle ultimissime normative di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Festival del legno: parte la nuova edizione

“Eventi esclusivamente in diretta streaming e il tour virtuale di “Botteghe Aperte” verranno affiancati da una versione digitale di “Shopping & Design” e “Alfabeto del Legnamée”, ha spiegato il vicesindaco Giuseppe Molteni. Le mostre diffuse, dedicate a grandi e piccini, che trasformano le vetrine del centro canturino in un museo “a cielo aperto”, infatti, si trasferiscono sul web. Gli esercenti che decideranno di allestire le loro vetrine, potranno contare sulla presenza online grazie ad una piccola gallery fotografica disponibile sul sito e sui canali social della manifestazione.

Il grande sforzo dell’Amministrazione comunale nell’organizzazione della manifestazione ha previsto anche ulteriori novità. “Per garantire la consueta votazione della miglior vetrina di Shopping & Design da parte della giuria, composta da studenti Enaip Cantù, è allo studio un sondaggio facebook e instagram: una modalità di voto “a distanza” che potrebbe restituire quel senso di normalità che in molti andiamo cercando in questo confuso periodo. Non volendo rinunciare all’esperienza culturale, l’installazione Portali del Tempo presso la Basilica di San Vincenzo in Galliano, con sculture di Gabriele Tagliabue e Isa Beatrice Soldati, e la presentazione della Collezione Bruno Munari diventeranno protagoniste di due video dedicati e fruibili online, sempre sul sito ufficiale e sui canali social”.

Gli appuntamenti con Cantù Città del Mobile – Festival del Legno inizieranno oggi, sabato 7 novembre, con l’apertura di Botteghe Aperte Virtual Tour e la presentazione degli abbinamenti vetrina – azienda di Shopping & Design, sino a raggiungere l’apice dal 19 al 22 novembre con gli eventi in diretta streaming. L’appuntamento è, pertanto, online da oggi, sabato, su www.festivaldellegnocantu.it e @Festivaldellegno.

