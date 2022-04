Festival Olgiate Cult con incontri e serate da gustare

Olgiate Comasco

Ampio programma di appuntamenti con ingresso gratuito.

Festival Olgiate Cult pronto a tornare dopo due anni di stop causa pandemia: carrellata di appuntamenti a Olgiate Comasco.

Festival con incontri culturali, progetti sociali e una cena speciale

Olgiate Cult è organizzato dal circolo culturale Dialogo, presieduto da Mari Bernasconi e con Roberto Crimeni attivissimo socio che ha curato ogni dettaglio dell’ampio programma. Prima serata, mercoledì, con lo scrittore Giuseppe Guin, nell’auditorium del Medioevo. Venerdì 22 aprile incontro dedicato alla famiglia Briccola e alla storia della Bric’s. Sabato una serata tutta da scoprire: focus sul progetto “Un euro al metro” con gli amici nuotatori Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli, affiancati dal recordman Leo Callone, il Caimano del Lario. Si parlerà della traversata dell’isola d’Elba e della raccolta fondi a favore dell’associazione L’Alveare e della cooperativa Sociolario.

Calendario ricco di proposte

Il calendario degli appuntamenti, allegato in omaggio al Giornale di Olgiate (in edicola fino a venerdì), riserva anche un appuntamento gastronomico: sabato 30 aprile cena alla trattoria La Vigna. C’è molto da scoprire. E domenica 24 aprile sinergia con la rassegna “Primavera d’autore”, organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale: ospiti lo scrittore Massimo Baraldi, il compositore Giovanni Bataloni e l’attrice Claudia Donadoni, che porteranno in primo piano la preziosissima testimonianza di Ines Figini, sopravvissuta al lager di Auschwitz.