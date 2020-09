Un appuntamento fisso che si ripete da diversi anni a questa parte. Un’iniziativa attesa non soltanto dagli amanti della corsa, ma da tutti i ragazzi dell’oratorio.

La fiaccolata a Brenna è diventata ormai una tradizione che simboleggia, non soltanto il desiderio di mettersi in gioco, ma anche l’inizio del nuovo anno oratoriano.

Fiaccolata a Brenna: appuntamento a domani

Organizzata già a partire dagli inizi degli anni ‘80 nella parrocchia di Vighizzolo, l’appuntamento con la fiaccolata è stato poi esteso anche alle parrocchie di Brenna, Cascina Amata e Mirabello da quando si sono unite nella Comunità Pastorale Madonna delle Grazie. Un’iniziativa sentita, che ha sempre coinvolto la partecipazione di molte persone: dagli organizzatori agli autisti fino a tutti i corridori. Quest’anno, nonostante tutte le restrizioni dovute all’emergenza, la decisione è stata quella di svolgere comunque la manifestazione, riducendo però il percorso a 40 km. L’appuntamento con la fiaccolata, dunque, si terrà questa domenica 27 settembre e prevede, come sempre, la partecipazione di molti ragazzi della Comunità Pastorale Madonna delle Grazie che, passandosi di mano in mano la fiaccola, dovranno cimentarsi in una corsa da Verderio, paese di nascita del neo don Riccardo, fino a Mirabello dove verrà accesa la fiamma.

