Intorno all'ora di pranzo fiamme vicino all'asilo di Rogeno (provincia di Lecco).

Fiamme vicino all'asilo di Rogeno: arrivano i Vigili del fuoco

L'incidente ha causato apprensione per la vicinanza dell'edificio in cui si sono sprigionate le fiamme, situato in via Binda, con la scuola dell'infanzia Ratti. L'ingente spiegamento di mezzi da parte dei Vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti ad estinguere il fuoco che ha riguardato un sottotetto, è riuscito ad evitare che l'incendio si estendesse anche al plesso scolastico.