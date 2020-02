Fiamme in una casa a Olgiate Comasco: l’aiuto dei vicini a domare l’incendio FOTO E VIDEO

Fiamme in una casa a Olgiate Comasco: maxi intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme da via Roncoroni è stato lanciato poco dopo le 13: del fumo usciva dalle finestre di una villetta. Sul posto si sono precipitate tre squadre di Vigili del Fuoco da Appiano Gentile e Como, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri. Per il momento non è chiaro cosa sia stato a far scoppiare l’incendio, forse un corto circuito, ma i pompieri sono riusciti a domare le fiamme. Al momento, ore 14, la via Roncoroni è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

“Abbiamo sentito un crepitio e ci siamo accorti che dai vicini c’era del fuoco – raccontano due giovani vicini di casa dell’abitazione in fiamme – Scesi in strada abbiamo realizzato cosa stava succedendo. Chiamati i soccorsi, abbiamo preso una lancia e abbiamo cominciato a buttare acqua sul fuoco dall’esterno”.

