Fiamme nei boschi Vigili del Fuoco e Volontari antincendio al lavoro

Fiamme nei boschi di Ponzate, a Tevernerio, nella serata di sabato 10 aprile. Intervengono i Vigili del Fuoco e i Volontari Antincendio Boschivo.

I soccorritori sono intervenuti nella serata di ieri, sabato 10 aprile, a Ponzate per un principio d’incendio in un’area impervia. Grazie al lavoro di Vigili del fuoco e Antincendio boschivi il rogo è stato domato.

“Grazie ai Vigili del Fuoco e ai Volontari Antincendio Boschivo che in serata hanno domato un principio di incendio in valle di Ponzate – ha riferito il sindaco di Tavernerio – Sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che vige il divieto assoluto di accendere fuochi entro 100 metri dal bosco”.