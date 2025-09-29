Fiamme sul tetto di un’abitazione a Olgiate Comasco: chiusa via Rosselli

L’incendio è scoppiato alle 17 di oggi, lunedì 29 settembre: in fiamme il tetto di un’abitazione a Olgiate Comasco.

Tetto in fiamme, strada chiusa

A partire dalle 17, in via Rosselli, a Olgiate Comasco, sono impegnati sette mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Como e distaccamenti dipendenti per l’incendio di materiale depositato sulla copertura di un fabbricato di un complesso per lavori. Una bombola esplosa come conseguenza dell’incendio divampato. Intervento ancora in corso: via Rosselli chiusa al traffico.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →



“Nessun ferito”

Sul posto anche la Polizia locale, il comandante della stazione dei Carabinieri di Olgiate Comasco, Andrea Marino, e il sindaco Simone Moretti. “Nella sfortuna, fortunamente non ci sono feriti. Abbiamo visto fumo nero e una volta arrivati sul posto abbiamo sentito un gran botto: è stata una bombola, conseguenza dell’incendio del tetto – dichiara il primo cittadino – Stasera sicuramente le nove famiglie non rientreranno in casa: il tetto è stato mangiato dal fuoco. Bisogna capire per quanto tempo, dato che non era assolutamente in previsione”.