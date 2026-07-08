L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, attorno alle 15.40. Sul posto cinque squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze, Polizia Locale e Carabinieri

Attimi di grande paura e tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, ad Erba per un incendio in un condominio di via Cavour dove ben 11 persone sono state soccorse dal personale medico a causa dei fumi propagatisi nel vano scala dell’edificio.

Fiamme tra i rifiuti nel condominio: 11 persone soccorse, 7 intossicate

L’allarme è scattato attorno alle 15.40, quando la chiamata al numero dell’emergenza urgenza ha portato sul posto i Vigili del Fuoco con cinque squadre da Erba, Canzo, Como e Cantù, alcuni mezzi del 118 e gli uomini di Polizia Locale e Carabinieri. Immediatamente i pompieri si sono messi al lavoro per domare le fiamme che nel giro di pochi minuti avevano avvolto i rifiuti ammassati in un sottoscala al piano secondo interrato.

Il trasferimento dei condomini in ospedale

I fumi del rogo poi, come detto, si sono propagati nel vano scala, con 11 persone che sono state successivamente sottoposte ad assistenza sanitaria, di cui 7 intossicate sono state portate in ospedale per controlli e successivamente rimandate a casa.

Fortunatamente nessun appartamento è rimasto coinvolto nell’incendio, rimane però impraticabile il vano scala nella porzione interessata dalle fiamme.