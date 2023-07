Fiera secolare: l'edizione 2023 ridotta da quattro a tre giorni. Lo ha reso noto l'Amministrazione comunale nei giorni scorsi con una nota ufficiale.

A spiegarlo il primo cittadino alzatese Mario Anastasia.

"La Giunta comunale del 26 giugno 2023 ha approvato una delibera che autorizza la realizzazione della parte commerciale della “Fiera secolare di settembre detta della Madonna di Rogoredo” nei giorni compresi tra sabato 9 e lunedì 11 settembre riducendo di conseguenza i giorni di presenza delle bancarelle da quattro a tre. La delibera è stata predisposta accogliendo le richieste delle associazioni di categoria dei commercianti di concentrare la manifestazione nei giorni con afflusso di visitatori più elevato. Tale provvedimento permetterà inoltre una gestione maggiormente efficiente degli aspetti organizzativi da parte dell’Amministrazione comunale".

Il sindaco Anastasia ha confermato che l'edizione 2023 della tradizionale kermesse ci sarà.

"L’impostazione condivisa è di riproporre una fiera che rispecchi la tradizione e proponga di conseguenza tutti gli elementi che da sempre la caratterizzano: la rassegna zootecnica, la fiera commerciale, il parco divertimenti e una serie di spettacoli, eventi culturali, ludici e musicali quali in particolare voglio ricordare il FuoriFiera organizzato dalla Pro Loco. Molto importante riproporre l’esposizione Fiera In, un’iniziativa nata dalla stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Bcc Brianza e Laghi per valorizzare le attività di artigiani e produttori locali. Come sempre la volontà è di coinvolgere tutti i consiglieri comunali, le associazioni di categoria, gli enti istituzionali e privati, le associazioni di volontariato ed esponenti della filiera economico e produttiva locale che da sempre collaborano per la buona riuscita di una manifestazione così importante per il nostro territorio. Nelle prossime settimane saremo in grado di definire il programma conclusivo: saranno infatti intensificati i lavori per concretizzare ciò che già da tempo abbiamo impostato grazie alla volontà di tutti i soggetti coinvolti. Tutti i consiglieri comunali considerano di fondamentale importanza la Fiera Secolare in quanto raffigura una parte significativa della tradizione alzatese, intesa come momento di condivisione dei valori che contraddistinguono la nostra comunità. Per questo motivo sono convinto che il senso di responsabilità di tutti consentirà anche quest’anno di realizzare una manifestazione in linea con la storia e il prestigio della nostra Fiera Secolare".