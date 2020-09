Figino Serenza, Associazione Pensionati e Terza Età in piazza per Unicef.

Figino, Associazione Pensionati Terza Età in piazza per Unicef

Questa mattina domenica 27 settembre l’Associazione Pensionati Terza Età di Figino Serenza ha allestito un banchetto in Piazza Umberto I per la vendita di orchidee a sostegno dell’UNICEF. Ogni orchidea venduta garantirà l’acquisto di 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti.

Anche il primo cittadino Roberto Moscatelli si è congratulato con l’associazione per l’impegno: “Complimenti all’Associazione Pensionati Terza età di Figino, che ha allestito un banchetto in Piazza Umberto I per la vendita di queste bellissime #orchidee a sostegno dell’UNICEF. Ogni orchidea venduta garantirà l’acquisto di 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti”.