A Figino la tradizionale benedizione dei trattori FOTO

Nonostante le limitazioni causa Covid, a Figino c’è stata la tradizionale benedizione dei trattori e il classico rito del suono del campanaccio. Niente sfilata quindi, ma una simbolica benedizione di un trattore da parte di don Alberto Colombo dopo la messa della domenica.

“Questa mattina, dopo la Santa Messa celebrativa della Festa del Ringraziamento, c’è stata la benedizione di un trattore con il nostro parroco don Alberto Colombo ed il classico rito del suono del campanaccio – ha spiegato il sindaco Roberto Moscatelli – Purtroppo non abbiamo potuto assistere alla storica sfilata con i tantissimi trattori come solitamente eravamo abituati, ma dobbiamo ringraziare l’associazione Agricoltori Figinesi che, seppur nelle ristrettezze previste dalla pandemia, ha voluto comunque garantire la storicità di questa manifestazione, onorando i tanti agricoltori che quotidianamente lavorano per noi, garantendoci ottimi prodotti per le nostre tavole”.