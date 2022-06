Due comunità in lutto per la scomparsa di due amanti dello sport. Domani, venerdì 3 giugno 2022, a Figino Serenza e Cucciago si celebreranno i loro funerali.

Figino e Cucciago si preparano per l'ultimo saluto a Stefano Russo e Patrizio Arnaboldi

Il giovane Stefano Russo, 34 anni, è venuto a mancare dopo un malore accusato durante la Spartan Race di Cesenatico, andata in scena lo scorso fine settimana. Si è accasciato al suolo sabato mattina ad un terzo di gara della Sprint. Immediati i soccorsi coi sanitari che hanno accompagnato l’atleta all’ospedale di Cesena dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. A distanza di due giorni è purtroppo sopraggiunto il decesso. Lascia la mamma Nicoletta e il papà Salvatore. I funerali saranno celebrati alle 15 di domani, nella chiesa parrocchiale di Figino.

Sabato è venuto a mancare anche Patrizio Arnaboldi, 59 anni residente a Cucciago. Era in sella alla sua bicicletta quando è andato a scontrarsi con un'auto, mentre percorreva via Vittorio Vergani a Cantù. Trasportato d'urgenza in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. L'ultimo saluto sarà domani alle 11, nella chiesa di Cucciago.