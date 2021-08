"Sono a comunicarvi con estremo piacere, in questa calda domenica di agosto, che la nostra bella comunità ritorna nuovamente Covid-Free". A dirlo, tirando un sospiro di sollievo, è il primo cittadino di Figino Serenza, Roberto Moscatelli.

Figino Serenza è Covid free. Il sindaco: "Negativizzati gli ultimi ad avere contratto il virus"

"Anche gli ultimi tre nostri concittadini che avevano contratto il virus, fortunatamente in forma lieve, si sono negativizzati e possono ritornare presto alla normalità. Anche la campagna vaccinale sta procedendo molto bene, constatiamo dal portale di Regione Lombardia che all’85% della popolazione figinese è già stata somministrata la prima dose del vaccino anti Covid-19 e registriamo un ottimo risultato anche in chiave provinciale. Ricordiamo che gli hub vaccinali della nostra provincia sono sempre operativi a pieno regime e garantiscono un posto per la vaccinazione a tutti. Un messaggio particolare, in vista del prossimo rientro tra i banchi di scuola, lo rivolgo ai tanti ragazzi e ragazze tra i 12 ed i 30 anni che ancora non hanno provveduto a vaccinarsi, ricordando che grazie all’ASST Lariana sarà per loro possibile ricevere anche una simpatica spilla in omaggio dopo la vaccinazione", ha scritto Moscatelli su Facebook.