Finalmente appaltati i lavori per la tangenziale

Finalmente appaltati i lavori per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione della tangenziale di Olgiate Comasco.

Via libera alla tangenziale

La Provincia di Como ufficializza l’aggiudicazione della gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al primo lotto della variante alla Strada Statale 342 “Briantea”, nel territorio del Comune di Olgiate Comasco. L’appalto è stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, all’operatore economico “Quadrio Gaetano Costruzioni” Spa.

L’appalto e il progetto

L’importo netto contrattuale è di 5.278.608,24 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale di collegamento tra via Repubblica e la strada provinciale 23 Lomazzo-Bizzarone, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale, alleggerire il traffico nei centri abitati e aumentare la sicurezza stradale. Si tratta di un intervento complessivo da 9.950.000 euro, finanziato con risorse statali per 9.230.806,91 euro, fondi provinciali per 269.193,09 euro e un contributo di 450.000 euro da parte di Como Acqua Srl necessari alla risoluzione delle interferenze con impianti di loro competenza.

La variante

Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di un tratto in variante lungo circa 1,2 chilometri, tra la rotatoria esistente tra via Repubblica e via Marconi (Sp 23), a sud dell’abitato di Olgiate Comasco. Inoltre, la riqualificazione e l’ammodernamento di un tratto di circa 200 metri, tra la nuova rotatoria prevista in via Marconi e la rotatoria esistente all’intersezione con via Milano.

La soddisfazione di Bongiasca

“L’aggiudicazione della gara rappresenta un passaggio fondamentale verso la realizzazione di un’opera attesa da anni – dichiara il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca -Entriamo ora nella fase operativa di un intervento strategico per migliorare la fluidità del traffico lungo una delle direttrici più congestionate del territorio, con benefici concreti in termini di sicurezza, qualità dell’aria e vivibilità dei centri abitati. E’ il risultato di un lavoro condiviso tra Provincia, Comune e tutti i soggetti

coinvolti”.

Apertura della tangenziale a marzo 2028

Entro i prossimi 6 mesi la sottoscrizione del contratto, la redazione del progetto esecutivo, la sua verifica e la sua validazione. Nel contempo si porterà avanti il monitoraggio ambientale, che dovrebbe durare 9 mesi, 18 mesi serviranno poi per la consegna lavori e l’esecuzione, mentre altri 6 mesi saranno necessari per il collaudo tecnico-amministrativo delle opere (possibile anche dopo l’apertura al traffico). Considerando queste tempistiche, si ipotizza un’apertura al traffico del nuovo tratto per marzo 2028.

Le parole del sindaco Moretti

“Più bella notizia non poteva arrivare – aggiunge Simone

Moretti, sindaco di Olgiate Comasco – Attendiamo questa opera da

più di 20 anni, 21 per la precisione (2005-2026). A nome della Città di Olgiate Comasco che ho l’onore di rappresentare inizio con un grande grazie alla Provincia di Como e a tutti gli uffici per questo grandissimo traguardo raggiunto, giocando di squadra anche con Regione Lombardia, che a un certo punto del suo percorso pareva veramente impossibile o definitivamente tramontato. Inutile sottolineare l’importanza strategica di questa opera viabilistica attesa sì da Olgiate ma da tutto il territorio, che porterà meno traffico nel centro abitato e miglior qualità della vita: benefici che si concretizzeranno una volta iniziata e soprattutto finita l’opera. Aggiudicata la variante 342, rimane solo da aspettare l’inizio lavori di questo primo lotto. Con l’ufficializzazione dell’aggiudicazione, con i sindaci di Solbiate con Cagno e Beregazzo con Figliaro siamo già d’accordo a chiedere un incontro con Regione Lombardia e Anas per il secondo lotto. Dopo così tanta attesa, godiamoci questa notizia che premia un lavoro di insieme portato avanti dall’Amministrazione comunale e di tutto il Consiglio comunale in carica”.