Installati nei giorni scorsi, sono finalmente operativi i nuovi parcometri in città: 19 in tutto, con una tecnologia svizzera, i nuovi strumenti per pagare la sosta sono giunti in città grazie al lavoro svolto in sinergia tra Comune e Asme.

Finalmente i nuovi parcometri a Erba

“Questo percorso è stato avviato ormai un anno e mezzo fa e finalmente oggi ne vediamo i risultati – ha spiegato l’assessore Alessio Nava – I vecchi parcometri erano stati installati nel 1995 ed erano ormai obsoleti. Ora si potrà pagare con le monetine, ma anche con il bancomat in modalità contactless o con la App che abbiamo attivato già da qualche mese. La novità più importante rispetto al vecchio metodo è che si dovrà inserire la targa del veicolo: in questo modo i controlli saranno più semplici e immediati”. Agli ausiliari basterà infatti inquadrare la targa con un apposito strumento per capire se la sosta è stata pagata o no. Altra importante novità è il quarto d’ora gratuito che l’assessore aveva promesso a commercianti e residenti.

