Il magazine “Il mio stile di vita” torna finalmente protagonista. Questa settimana, sul Giornale di Olgiate, non perdetevi il secondo numero della nuova rivista firmata Netweek, pronto per essere distribuito in omaggio al tuo giornale. Stiamo parlando di 48 pagine di contenuti originali, freschi e frizzanti, perfetti per dare il benvenuto all’autunno. Si tratta della pubblicazione giusta per prendersi una pausa leggera, ricca di spunti di discussione per chiacchierare e discutere con le proprie amiche, ma anche per riflettere sulla nostra routine quotidiana. A far da cornice troviamo una grafica dinamica, colorata e vivace, capace di intrattenere il lettore con infografiche curiose e di semplice fruizione.

Finalmente ritorna il magazine “Il mio stile di vita”

“Il mio stile di vita” è il magazine ideale per buttare in un angolo la negatività, dando spazio a pensieri positivi e non opprimenti. Soprattutto in un periodo come questo, denso di incertezza e preoccupazioni, recuperare un po’ di leggerezza intelligente e spensieratezza è molto importante. Sarà anche più facile affrontare impegni e intoppi quotidiani. Ci troviamo poi di fronte al cambio di stagione: questa singolare estate, diversa da tutte quelle vissute finora, è andata in archivio. E allora, dato che il tempo corre, siamo già alle prese con l’arrivo dell’autunno. La copertina è dedicata al foliage: un fenomeno unico, un mix di colori capace di conquistare chiunque, che trova una delle sue massime espressioni proprio nei boschi di casa nostra.

Il nostro corpo va preparato per la stagione di transizione che ci porterà all’inverno e in più quest’anno c’è anche da fare i conti con la pandemia di Covid-19. Un aspetto sempre fondamentale è quello legato all’alimentazione, vedremo che con piccoli trucchetti sarà possibile rimettersi in forma senza faticare troppo. Per condurre uno stile di vita sano si passa necessariamente anche dal movimento, ma attenzione, soprattutto per il gentil sesso, ad una beauty routine che sia di qualità. È il momento di rigenerare i propri capelli e di aggiornarsi alle tendenze moda autunno-inverno, senza scordarsi una tappa in una beauty farm, sempre più punto di riferimento anche per lui. E poi eccoci alla ricerca del piacere, quello vero: di che cosa stiamo parlando? La questione è delicata, meglio affrontarla con calm, leggendo “Il mio stile di vita”. E c’è ancora tanto altro, dai nonni hi-tech alla musica, passando per mindfulness e città ecosostenibili.

In definitiva non resta altro che correre in edicola e assicurarsi una copia de “Il mio stile di vita”, allegato omaggio ai settimanali del gruppo Netweek. Per qualsiasi informazione, richiesta, suggerimento o opinione siamo disponibili ad ascoltare: basterà scriverci all’indirizzo ilmiostiledivita@netweek.it . Filtri miracolosi non ne conosciamo, ma qualche consiglio e un po’ di semplicità siamo in grado di regalarli. Quello che serve per uno stile di vita armonioso con se stessi, le persone che ci circondano e la natura. E ora non resta che augurare a tutti buona lettura!