Finalmente settimana prossima inizieranno i lavori di asfaltatura

Conto alla rovescia per i lavori di asfaltatura a Olgiate Comasco.

I cantieri

E’ annunciato per la prossima settimana l’inizio dei lavori di asfaltatura. Si tratta di opere relative all’appalto che il Comune ha risolto con Prima Base e successivamente riaggiudicato a ICA Strade Cantiere operativo da lunedì 13 ottobre con l’asfaltatura di via Milano, intervento che proseguirà fino a martedì 14 ottobre. A seguire, operai al lavoro su un tratto di via Roma. Infine, su un tratto di via Vittorio Emanuele.

Il programma dei lavori

In via Milano lunedì 13 e martedì 14 ottobre i lavori verranno effettuati in orario diurno. Prevista l’asfaltatura con conglomerato specifico per aree ad alto traffico, con elevata resistenza meccanica alle deformazioni e al fenomeno di pumping, maggiore protezione degli strati sottostanti e durabilità dell’intervento, con ridotte necessità manutentive nel medio-lungo periodo. Chiusura totale al traffico di via Milano nei giorni di lunedì 13 ottobre e martedì 14 ottobre divieto di sosta lungo la strada e in piazza del mercato.

Via Roma e via Vittorio Emanuele

In via Roma e via Vittorio Emanuele la ditta asfalterà mercoledì 15 ottobre (in orario notturno) con prosecuzione giovedì (sempre di notte) ed eventualmente venerdì (notte). Lavori in notturna, dalle 20 alle 6. Gli interventi riguardano la scarifica e la successiva posa dell’asfalto. Si interverrà con conglomerato bituminoso fonoassorbente, caratterizzato da struttura porosa che consente riduzione del rumore, miglior comfort acustico in ambito urbano e migliore drenaggio superficiale dell’acqua piovana, con conseguente incremento della sicurezza in caso di pioggia. Le strade saranno riaperte regolarmente al traffico durante il giorno.