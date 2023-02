Fine settimana di controlli dei Carabinieri: 2 arresti e 5 denunce

Continuano i controlli a tappeto della Compagnia dei Carabinieri di Cantù: nell'ultimo fine settimana, operando su diversi territori, i militari hanno proceduto all'arresto di 2 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 5.

Il primo arresto è stato attuato dai militari della stazione di Lurago d'Erba: l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Milano, ricadeva su un 20enne di origini straniere che nonostante fosse agli arresti domiciliari è stato più volte trovato nella sua abitazione in compagnia di altre persone violando così le prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.

Su indicazione della questura di Como, i militari della stazione di Cermenate hanno eseguito il secondo arresto del fine settimana: l'ordine di custodia cautelare era nei confronti di un 21enne, che si trovava alloggiato presso un hotel della zona di Cermenate. Il giovane, nonostante si trovasse sottoposto all'obbligo di dimora in un Comune della Provincia di Lecco, nel marzo del 2022 si era reso protagonista di un furto di capi di abbigliamento in un centro commerciale della Provincia di Alessandria, violando quindi le prescrizioni imposte e rendendosi irreperibile.

I militari della stazione di Lurate Caccivio, invece, al termine di un’attività di controllo del territorio, denunciavano in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne pluripregiudicato. Il 26enne, verso l’ora di pranzo veniva controllato in Montano Lucino in via Roma, dopo un breve tentativo di fuga veniva fermato, perquisito e trovato in possesso di circa 12 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina e 6,6 grammi di eroina.

Denuncia in stato di libertà anche per un 25enne di origini straniere per i militari della stazione di Lomazzo: l'uomo è stato accusato di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale: la sera del 4 febbraio, alle 22 circa, in forte stato di alterazione psicofisica, si trovava a bordo del Treno nr. 184 Trenord nella tratta Como-Milano e costringeva il capotreno a fermare il convoglio per una ventina di minuti nella Stazione ferroviaria di Lomazzo, richiedendo l’intervento dei militari e dei sanitari del 118 che lo trasportavano presso l’Ospedale di Como.

Infine, nel corso di un’altra attività di polizia giudiziaria, sempre gli stessi militari di Lomazzo, denunciavano in stato di libertà per rapina in concorso un 22enne pregiudicato ed una 22enne incensurata. I due giovani avrebbero compiuto una rapina nei confronti di una ragazza straniera, aggredendola, strappandoli la borsa e rubandogli l’auto.