Terribile risveglio per un gruppo di automobilisti che avevano lasciato per la notte i veicoli nel parcheggio di via Conciliazione a Cantù Asnago.

Finestrini rotti ad auto e furgoni: raid vandalico in via Conciliazione

Un raid vandilico in piena regola quello che si è consumato nelle ore notturne tra venerdì 15 e sabato 16 marzo 2024 nel parcheggio di via Conciliazione nella frazione di Asnago di Cantù, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Per la notte infatti erano state parcheggiate nel parcheggio pubblico a strisce blu tre automobili e un furgoncino, ma i proprietari questa mattina hanno trovato una terribile sorpresa.

Qualcuno infatti nella notte ha mandato in frantumi tutti i cristalli dei veicoli con danni per centinaia di euro per gli ignari automobilisti. Per il momento non è chiaro se sia stato un tentativo di furto dei veicoli stessi o all'interno delle automobili oppure se si sia trattato di un vandalismo fine a se stesso.