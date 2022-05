A Figino Serenza

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 maggio 2022.

Intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, l'autista di un camion che stava percorrendo la strada che dal Galbusera di Novedrate porta ad entrare nella zona artigianale di Figino Serenza, è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Finisce col camion contro un palo dell'illuminazione

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, nella svolta a sinistra l'autista non si sarebbe reso conto che le due corsie sono separate centralmente da un palo di pubblica illuminazione, che nella manovra è stato preso in pieno. Ci sono stati danni notevoli al camion, di minor entità quelli al palo della luce. Fortunatamente senza ferite l'autista. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Figino per regolare il traffico, rallentato, per via del camion che ha creato problemi alla circolazione.