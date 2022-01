Finisce con l'auto contro il treno: a perdere la vita il titolare del Bar Volta di Merone

lo schianto

Non c'è stato nulla da fare per un 57enne.

Finisce con l'auto contro il treno: incidente mortale a Erba.

Terribile incidente questa mattina, sabato 22 gennaio 2022, a Erba. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, intorno alle 9 un'auto ha sfondato le barriere del passaggio a livello ed è finita contro il treno 1617 in via Trieste. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il Lariosoccorso di Erba e un'auto medica.

La situazione ai soccorritori è apparsa subito critica tanto che è stato allertato, in codice rosso, anche l'elisoccorso. Non c'è stato però nulla da fare: nell'impatto è deceduto un 57enne. Presenti per analizzare la dinamica dell'accaduto gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Portata via sotto choc una ragazza di 24 anni che al momento dell'impatto si trovava a piedi vicino al passaggio a livello.

AGGIORNAMENTO ore 15. A perdere la vita nel terribile impatto contro il convoglio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stato Dante Brambilla, 57 anni, residente a Merone. Sempre in paese era titolare del Bar Ristorante Volta.

Circolazione sospesa tra Erba e Merone sulla linea Milano-Asso

Per permettere le operazioni di soccorso, Trenord rende noto che sulla linea Asso - Milano "si è resa necessaria la sospensione della circolazione tra Merone ed Erba", regolare invece tra Milano Cardorna e Merone. Nel frattempo le forze dell'ordine stanno facendo scendere i passeggeri dal treno incidentato. Attivo dalle 10.10 circa servizio bus sostitutivo che effettua spola tra Erba e Merone.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Ricerca".

