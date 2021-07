Allarme intorno alle 9 di oggi, lunedì 12 luglio 2021, per un incidente a Fino Mornasco.

Finisce con l'auto contro un marciapiede a Fino Mornasco

L'automobilista, 70 anni, viaggiava da Cermenate in direzione Como. In prossimità del semaforo di via Garibaldi ha perso il controllo per ragioni da chiarire. La parte desta dell'auto è quindi finita sul marciapiede che in quel punto va in salita. Sul posto automedica e ambulanza che sono arrivati in codice rosso. Dopo le prime cure, sembra sia stato possibile scongiurare il peggio per l'automobilista. Allertata la Polizia locale per i rilievi, insieme agli agenti presenti anche i Vigili del fuoco.