Finisce con l’auto fuori strada a Montano Lucino SIRENE DI NOTTE

Finisce con l’auto fuori strada a Montano Lucino

L’allarme è stato lanciato nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto 2020 intorno all’1.15. Un’auto, condotta da una ragazza di 29 anni, è finita fuori strada in via Casarico. Sul posto si è precipitata la Sos di Olgiate Comasco che ha prestato le prime cure alla giovane. Allertati per i rilevamenti del caso anche i Carabinieri.