Finisce contro il guard rail a Villa Guardia: grave una 21enne

Schianto, nella serata di ieri, mercoledì 11 gennaio 2023, a Villa Guardia. Interno alle 23.15 infatti un'utilitaria condotta da una ragazza di 21 anni, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, si è schiantata contro un guard rail in via Monte Bianco.

La situazione è apparsa subito molto grave tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso; sul posto i Vigili del fuoco, un'ambulanza della Sos di Appiano e l'auto medica. La ragazza è stata estratta dalle lamiere dai sanitari ed è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.